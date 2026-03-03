Обсуждены проекты по поставкам природного газа и производству электроэнергии между Азербайджаном и ЕС

Обсуждены с ЕС проекты по поставкам природного газа, производству и передаче электроэнергии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова на странице в "X".

"В рамках 12-го заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров Консультативного совета по "зеленой" энергетике мы с комиссаром Европейского союза по энергетике и жилищной политике Даном Йоргенсеном обсудили вопросы сотрудничества в проектах по поставкам природного газа, производству и передаче электроэнергии, а также привлечению европейских компаний", - говорится в публикации.