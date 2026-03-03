Азербайджан демонстрирует четкое видение развития "зеленой" энергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила директор по развитию бизнеса ACWA Power Полина Любомирова в ходе 12-го заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"ACWA Power гордится тем, что является частью этого процесса, и рассчитывает внести вклад в достижение дальнейших целей развития. Наши проекты - это не только инфраструктура, это - создание рабочих мест, развитие локальных цепочек поставок, повышение энергетической безопасности и снижение выбросов углерода. Они также усиливают роль Азербайджана как моста между Европейским союзом, Ближним Востоком и Центральной Азией", - сказала она.

П.Любомирова отметила, что страна проходит значительную трансформацию - от признанного лидера в сфере углеводородов к региональному хабу "зеленых" проектов. При активной поддержке правительства уже создана прочная основа для этого перехода.

"В январе этого года мы успешно ввели в эксплуатацию ветровую электростанцию мощностью 240 МВт - крупнейшую в регионе. Она обеспечит электроэнергией около 300 тысяч домохозяйств в Азербайджане. Мы также находимся на продвинутой стадии разработки Каспийского проекта по опреснению воды мощностью 300 тысяч кубометров в сутки", - отметила она.

По ее словам, сегодня мир находится в переломном моменте. Спрос на энергию продолжает расти, при этом необходимость декарбонизации становится все более острой. Задача состоит не просто в наращивании генерации, а в том, чтобы делать это умнее, чище, эффективнее и финансово устойчиво.