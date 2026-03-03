Португальский футболист Криштиану Роналду покинул Саудовскую Аравию.

Как передает Day.Az, это произошло после того, как Азиатская футбольная конфедерация (AFC) приостановила матчи в Персидском заливе из-за войны с Ираном.

Согласно информации в СМИ, Роналду отправился в Мадрид.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.