Lenovo представила аналог Steam Deck с Windows и складным экраном

Lenovo представила на выставке Mobile World Congress 2026 концепт игрового планшета Legion Go Fold с гибким складным дисплеем. Устройство позиционируется как универсальный трансформер, способный объединить функции консоли, планшета и компактного ноутбука, сообщает Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Legion Go Fold оснащен 11,6-дюймовым гибким pOLED-экраном, процессором Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 48 Вт*ч.

Гаджет комплектуется двумя съемными половинками геймпада, которые фиксируются по бокам дисплея при помощи магнитного крепления. В качестве операционной системы используется Windows 11.

Конструкция Legion Go Fold предусматривает несколько сценариев использования. В сложенном режиме экран складывается пополам, превращая устройство в 7,7-дюймовую портативную консоль при подключении контроллеров. Развернутый режим предполагает использование 11,6-дюймового планшета с возможностью разделения экрана. Также предусмотрен ноутбучный формат при подключении чехла-клавиатуры с тачпадом.

На текущий момент Legion Go Fold существует исключительно в виде концепта. Компания не раскрывает планы по коммерческому запуску и ориентировочную стоимость устройства.