В Баку будет туманно

3 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами облачно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, днем возможны кратковременные осадки. Ночью и утром ожидается слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +1° до +3°, днем - от +6° до +10°. Атмосферное давление понизится с 768 мм рт. ст. до 764 мм рт. ст. Относительная влажность ночью - 70-75%, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана погодные условия будут преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны кратковременные осадки и снег. Местами ожидается слабый туман. Ветер будет восточным.

Температура воздуха ночью составит от +1° до +5°, днем - от +9° до +14°. В горах ночью ожидаются морозы от −3° до −8°, в высокогорных районах - от −10° до −15°, днем - от 0° до −5°.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут покрыться льдом.

