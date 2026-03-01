Sony назвала дату выхода игры о Росомахе

Компания PlayStation на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) объявила, что приключенческий экшен Marvel's Wolverine от студии Insomniac Games выйдет 15 сентября на консоли PlayStation 5, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анонс был сделан без публикации новых геймплейных материалов. В компании ограничились напоминанием о возможности добавить проект в список желаемого в цифровом магазине PS Store.

Дополнительные подробности о проекте разработчики планируют раскрыть весной. Конкретные сроки презентации не называются. Не исключено, что Sony проведет специальную трансляцию State of Play, посвященную игре.

Дебютный трейлер Marvel's Wolverine был представлен осенью 2025 года. Тогда же стало известно, что роль Логана исполнит актер Лиам Макинтайр, ранее снимавшийся в сериале "Спартак: Месть". Его участие подтвердилось после утечки данных в декабре 2023 года, раскрывшей основной актерский состав.

Информация о возможном релизе проекта на ПК пока не раскрывается. Таким образом, на текущий момент Marvel's Wolverine заявлена как эксклюзив для PlayStation 5.