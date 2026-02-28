МИД Азербайджана выступил с призывом к миру на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

Министерство иностранных дел Азербайджана выражает глубокую обеспокоенность в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке, представляющей серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении ведомства.

"Мы настоятельно призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, воздерживаться от действий, которые могут еще больше обострить напряженность, и вернуться за стол переговоров. Мы подчеркиваем важность уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости всех государств в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и общепризнанными нормами и принципами международного права", - говорится в заявлении.

Новость обновляется