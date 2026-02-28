Тегеран готовит ответные меры против Израиля и США

Тегеран готовит ответные меры, реакция будет сокрушительной.

Как передает Day.Az, об этом заявил Reuters иранский чиновник

Тем временем, иранское телевидение начало трансляцию военных песен.

Ранее министр обороны Израиля Ицхак Катц заявил, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США.