Азербайджан наращивает активность в "зеленом" финансировании

"Зеленое" финансирование в странах Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC) набирает обороты, при этом в Азербайджане наблюдается активность.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражается в отчете CAREC Institute.

Авторы отчета отмечают, что Азербайджан вышел на рынок с выпуском "зеленой" облигации на сумму 11,8 млн долларов США через UNIBANK.

Согласно CAREC Institute, лидерами в "зеленом" финансировании выступают Казахстан и Узбекистан.

"Как страны с развивающейся экономикой, участники программы CAREC - включая Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие - на протяжении последних десятилетий демонстрировали относительно стабильный рост ВВП. Однако высокая зависимость от ископаемого топлива, низкая эффективность энергетических систем и устаревшая промышленная инфраструктура приводят к высокой углеродоемкости экономики: выбросы CO₂ на единицу ВВП входят в число самых высоких в мире", - говорится в отчете.

Многие страны CAREC, особенно Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан, сильно зависят от добычи и экспорта ископаемого топлива.

"Как крупный экспортер ископаемого топлива, Азербайджан сталкивается с серьезными вызовами в декарбонизации экономики. "Зеленое" финансирование используется для поддержки развития солнечной и ветровой энергетики. В 2022 году в стране был запущен проект солнечной энергетики мощностью 230 МВт в рамках государственно-частного партнерства с Masdar при поддержке международного климатического финансирования", - отмечается в отчете.

В отчете также подчеркивается значение государственно-частных партнерств в развитии "зеленой" инфраструктуры. "Успешные примеры в Узбекистане и Азербайджане демонстрируют, как прозрачные тендерные процессы, инструменты снижения рисков и международная поддержка могут привлекать частные инвестиции в развитие "чистой" энергии и устойчивого транспорта".