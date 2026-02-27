В Баку пойдет дождь и мокрый снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами дождливая погода. В первой половине дня в отдельных местах осадки могут усилиться и перейти в мокрый снег. Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью и днем составит от +1 до +5 градусов. Атмосферное давление повысится с 762 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, снег, в отдельных районах могут быть интенсивными. Ночью и утром в некоторых местах прогнозируется туман. Восточный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +4 градусов, днем - от +4 до +7 градусов, в горах ночью ожидается мороз от −5 до −10 градусов, в высокогорных районах - от −10 до −15 градусов, днем - от 0 до −5 градусов.

Ночью и утром на дорогах в некоторых горных и предгорных районах ожидается гололед.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az