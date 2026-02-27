https://news.day.az/society/1818625.html В некоторых частях Баку отключат свет Сегодня в ряде территорий, входящих в зону обслуживания Управления энергоснабжения и продаж Маштаги, ожидаются перебои в подаче электроэнергии.
В некоторых частях Баку отключат свет
Сегодня в ряде территорий, входящих в зону обслуживания Управления энергоснабжения и продаж Маштаги, ожидаются перебои в подаче электроэнергии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в течение дня будут проводиться ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи №580.1 и №580.2 напряжением 10 кВ, отходящих от подстанции "Пиршаги" мощностью 35/10/6 кВ.
В связи с этим с 10:00 до 15:00 подача электроэнергии будет ограничена в дачном массиве Пиршаги и на территории, известной как сады Ляхидж.
Отмечается, что после завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре