В некоторых частях Баку отключат свет

Сегодня в ряде территорий, входящих в зону обслуживания Управления энергоснабжения и продаж Маштаги, ожидаются перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в течение дня будут проводиться ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи №580.1 и №580.2 напряжением 10 кВ, отходящих от подстанции "Пиршаги" мощностью 35/10/6 кВ.

В связи с этим с 10:00 до 15:00 подача электроэнергии будет ограничена в дачном массиве Пиршаги и на территории, известной как сады Ляхидж.

Отмечается, что после завершения ремонтных работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.