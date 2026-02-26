https://news.day.az/world/1818601.html Стало известно о перестрелках на афгано-пакистанской границе - ВИДЕО Стало известно об ожесточенных перестрелках на границе между Афганистаном и Пакистаном. Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ. Согласно информации, имеются раненые. Стороны обвиняют друг друга в начале агрессии.
