Стало известно о перестрелках на афгано-пакистанской границе

Стало известно об ожесточенных перестрелках на границе между Афганистаном и Пакистаном.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, имеются раненые. Стороны обвиняют друг друга в начале агрессии.