В Турции произошло землетрясение
В районе Эльбистан провинции Кахраманмараш в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Как сообщает Day.Az, об этом заявило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Подземные толчки зарегистрированы в 20:17 по местному времени.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
