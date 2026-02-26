В районе Эльбистан провинции Кахраманмараш в Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Как сообщает Day.Az, об этом заявило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров. Подземные толчки зарегистрированы в 20:17 по местному времени.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.