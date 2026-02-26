https://news.day.az/world/1818575.html Названы основные темы переговоров делегаций Украины и США Сегодня на встрече делегаций Украины и США будут обсуждаться механизмы восстановления Украины, подготовка к трехсторонней встрече с Российской Федерацией, а также обмен военнопленными. Как передает Day.Az, об этом в социальной сети "X" написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Сегодня на встрече делегаций Украины и США будут обсуждаться механизмы восстановления Украины, подготовка к трехсторонней встрече с Российской Федерацией, а также обмен военнопленными.
Как передает Day.Az, об этом в социальной сети "X" написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
По его словам, украинская делегация уже прибыла в Женеву.
В состав американской делегации входят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украину, помимо Умерова, представляют Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарина Марчак.
