Названы основные темы переговоров делегаций Украины и США

Сегодня на встрече делегаций Украины и США будут обсуждаться механизмы восстановления Украины, подготовка к трехсторонней встрече с Российской Федерацией, а также обмен военнопленными.

Как передает Day.Az, об этом в социальной сети "X" написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, украинская делегация уже прибыла в Женеву.

В состав американской делегации входят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Украину, помимо Умерова, представляют Давид Арахамия, Алексей Соболев и Дарина Марчак.