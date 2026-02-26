Uber запустит воздушное такси в Дубае
Компания Uber объявила о запуске новой функции в приложении - теперь пользователи смогут заказывать воздушное такси. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает Day.Az.
Для реализации проекта Uber начал сотрудничество с сервисом Joby Aviation, который планирует начать перевозки на аэротакси в Дубай уже позже в этом году.
Воздушное такси рассчитано на перевозку до четырёх пассажиров и будет управляться профессиональными пилотами. В Дубае предполагается создать четыре посадочные площадки: в международном аэропорту, одном из торговых центров, отеле на острове Палм-Джумейра и в Американский университет Дубая.
В дальнейшем Uber и Joby Aviation намерены расширить географию сервиса, запустив аэротакси в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, а также в Великобритания и Япония.
При этом для запуска сервиса в американских городах компаниям предстоит пройти сертификацию и испытания в Федеральное управление гражданской авиации США.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре