Uber запустит воздушное такси в Дубае

Компания Uber объявила о запуске новой функции в приложении - теперь пользователи смогут заказывать воздушное такси. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает Day.Az.

Для реализации проекта Uber начал сотрудничество с сервисом Joby Aviation, который планирует начать перевозки на аэротакси в Дубай уже позже в этом году.

Воздушное такси рассчитано на перевозку до четырёх пассажиров и будет управляться профессиональными пилотами. В Дубае предполагается создать четыре посадочные площадки: в международном аэропорту, одном из торговых центров, отеле на острове Палм-Джумейра и в Американский университет Дубая.

В дальнейшем Uber и Joby Aviation намерены расширить географию сервиса, запустив аэротакси в Нью-Йорк, Лос-Анджелес, а также в Великобритания и Япония.

При этом для запуска сервиса в американских городах компаниям предстоит пройти сертификацию и испытания в Федеральное управление гражданской авиации США.