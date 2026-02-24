"Ювентус" нацелился на голкипера "Ливерпуля"

"Ювентус" продолжает искать варианты усиления вратарской позиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Туринский клуб разочаровался в Микеле Ди Грегорио и хочет заменить его более высококлассным голкипером. Приоритетными целями бьянконери называются Алиссон ("Ливерпуль") и Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм").

В пользу Алиссона говорит его истекающий в 2027 году контракт с "Ливерпулем" и тот факт, что он уже работал с главным тренером "Ювентуса" Лучано Спаллетти в "Роме". Однако при этом отмечается, что туринцы уже контактируют с окружением Викарио относительно возможного трансфера. "Тоттенхэм" оценивает итальянского вратаря в 25-30 млн евро.