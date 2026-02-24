"Ньюкасл" может выйти на матч с "Карабахом" резервным составом

Футбольный клуб "Ньюкасл" может выставить резервный состав в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов против "Карабаха".

Как передает Day.Az со ссылкой на британские СМИ, определены вероятные стартовые составы команд на предстоящую встречу.

"Ньюкасл": 32. Аарон Рамсдейл, 2. Киран Триппьер, 4. Свен Ботман, 33. Дэн Берн, 37. Алекс Мерфи, 28. Джо Уиллок, 8. Сандро Тонали, 23. Джейкоб Мерфи, 18. Уильям Осула, 11. Харви Барнс.

"Карабах": 99. Матеуш Кохальски, 2. Матеус Силва, 55. Бадави Гусейнов, 81. Кевин Медина, 44. Эльвин Джафаргулиев, 35. Педро Бикальо, 8. Марко Янкович, 15. Леандро Андраде, 9. Хони Монтиель, 10. Абдулла Зубир, 17. Камило Дурaн.

Матч состоится на стадионе "Сент-Джеймс Парк" и начнется в 23:59 по бакинскому времени.