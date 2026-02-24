"ПСЖ" предлагал "Барселоне" €250 млн за этого игрока

Французский "Пари Сен-Жермен" два года назад предлагал испанской "Барселоне" €250 млн за футболиста Ламина Ямаля.

Как передает Day.Az, об этом сообщил президент "Барселоны" Жоан Лапорта, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.

"Пари Сен-Жермен" два года назад предложил нам €250 млн за Ламина Ямаля. Мы отклонили это предложение. Ему было 17 лет - некоторые люди думали, что мы сошли с ума", - сказал Лапорта.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником "Барселоны".