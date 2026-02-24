https://news.day.az/sport/1817967.html "ПСЖ" предлагал "Барселоне" €250 млн за этого игрока Французский "Пари Сен-Жермен" два года назад предлагал испанской "Барселоне" €250 млн за футболиста Ламина Ямаля. Как передает Day.Az, об этом сообщил президент "Барселоны" Жоан Лапорта, комментарий которого на своей странице в соцсети Х приводит журналист Фабрицио Романо.
"Пари Сен-Жермен" два года назад предложил нам €250 млн за Ламина Ямаля. Мы отклонили это предложение. Ему было 17 лет - некоторые люди думали, что мы сошли с ума", - сказал Лапорта.
Ямалю 18 лет, он является воспитанником "Барселоны".
