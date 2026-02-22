Pika Labs анонсировала ИИ-аватары для мессенджеров

Pika Labs анонсировала запуск сервиса для создания персональных ИИ-двойников под названием Pika AI Selves с интеграцией в мессенджеры. На данный момент проект находится на стадии закрытого тестирования, и пользователи могут записаться в лист ожидания.

Как передает Day.Az, об этом сообщает VC.

Для создания цифрового аватара пользователю необходимо загрузить селфи, записать образец голоса и ответить на несколько вопросов о своем характере и стиле общения. Компания отмечает, что клонирование реального человека без его согласия нарушает правила платформы.

ИИ-двойник будет способен вести текстовую и голосовую переписку, генерировать тексты, изображения и видео. На старте будут доступны интеграции с Slack, Telegram, WhatsApp, Discord, Signal, iMessage и Google Chat. В дальнейшем список платформ может быть расширен.

Разработчики подчеркивают, что AI Selves - это не просто чат-бот, а "цифровое продолжение" пользователя. Аватар будет выполнять роль личного ассистента, помогать в коммуникации с коллегами, создавать контент, готовить черновики документов и участвовать в разработке проектов.

Сервис не будет предоставлять консультации по медицинским, юридическим и финансовым вопросам. Все сгенерированные материалы будут маркироваться водяными знаками, а права на тексты, изображения, аудио и видео будут закрепляться за пользователем. Компания утверждает, что не использует пользовательские данные для обучения моделей и удаляет их при удалении аккаунта.

Ожидаемая дата публичного запуска не раскрыта. На этапе раннего бета-доступа функционал будет бесплатным, однако позднее часть опций перейдет на подписку.