Азербайджан становится стратегической опорой США в регионе

Недавно подписанная Хартия о стратегическом партнерстве между США и Азербайджаном стала качественно новым этапом в развитии двусторонних отношений, закрепив сотрудничество на более высоком и предсказуемом уровне.

Об этом в беседе с Day.Az заявил старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений Ласло Ваша.

Комментируя визит, он отметил, что документ отражает системный и ориентированный на будущее подход к взаимодействию.

"Хартия о стратегическом партнерстве выводит отношения США и Азербайджана на новый институциональный уровень, - сказал он. - Особое внимание уделено структурированному диалогу по вопросам безопасности, энергетическому сотрудничеству и развитию транспортной и экономической связности - все это в контексте уважения суверенитета и укрепления региональной стабильности. Важно, что речь идет о переходе от ситуативных контактов к долгосрочной и предсказуемой модели взаимодействия".

С точки зрения Венгрии и Европы в целом, это свидетельствует о возобновлении стратегического интереса США к Южному Кавказу.

"Для Венгрии и более широкого европейского сообщества это сигнал о том, что Вашингтон вновь рассматривает Южный Кавказ как стратегически значимый регион - прежде всего как энергетический коридор и важный узел связности в условиях усложняющейся геополитической обстановки, - отметил Ваша. - Это часть более широкой линии США по диверсификации партнерств в Евразии. В этом контексте Азербайджан все чаще воспринимается как стратегически важный центр притяжения".

Говоря о позиции Венгрии, эксперт отметил прагматичный и ориентированный на защиту суверенитета подход Будапешта к внешней политике.

"Венгрия выстраивает отношения с Азербайджаном на прагматичной основе, исходя из приоритета национального суверенитета. Любые шаги, способствующие укреплению стабильности, диверсификации энергетики и развитию экономического сотрудничества, воспринимаются в Будапеште позитивно, - заявил он. - Азербайджан рассматривается как важный партнер в обеспечении долгосрочной энергетической безопасности Центральной Европы. Поэтому более структурированное участие США, повышающее предсказуемость, в целом приветствуется".

Говоря о перспективах, эксперт выделил несколько направлений, где партнерство может дать практические результаты.

"Наибольший потенциал связан с диверсификацией энергетических поставок, развитием Среднего коридора и расширением инвестиций в инфраструктуру и технологии при поддержке США, - отметил Ваша. - При наличии финансовых инструментов и согласованной нормативной базы эти проекты способны существенно повысить экономическую устойчивость региона. Это также может укрепить связность по линии Центральная Азия - Кавказ - Европа".

Ласло Ваша подчеркнул, что в конечном счете успех Хартии будет определяться не заявлениями, а конкретными результатами.

"Об успехе можно будет говорить, если наладится регулярный диалог на высоком уровне с ощутимыми итогами, вырастут объемы торговли и инвестиций в инфраструктуру, а сотрудничество США и Азербайджана будет способствовать стабильности, а не эскалации. Зримый прогресс в развитии транспортных коридоров и энергетической взаимосвязанности станет ключевым показателем", - заключил он.