Состоялась церемония подписания Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США

10 февраля в Баку состоялась церемония подписания "Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джеймс Дэвид Вэнс.

Новость обновляется