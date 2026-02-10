https://news.day.az/officialchronicle/1815213.html Состоялась церемония подписания Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США Проходит церемония подписания «Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки».
Состоялась церемония подписания Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США
10 февраля в Баку состоялась церемония подписания "Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джеймс Дэвид Вэнс.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре