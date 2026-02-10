Азербайджан и ОАЭ создают новые энергетические маршруты

Энергетическая взаимосвязанность все активнее формирует геополитический ландшафт способами, которые традиционная дипломатия часто не в состоянии обеспечить. Это особенно наглядно проявляется в меняющихся отношениях между средними державами Евразии. Так, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты формируют общую рамку сотрудничества, которая помогает связать два региона, долгое время считавшихся отдельными и конфликтными, - Южный Кавказ и Ближний Восток.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье Уэсли Хилла, опубликованной в Forbes. Хилл занимает должность заместителя директора программы по энергетике, росту и безопасности в Международном центре налогов и инвестиций (International Tax and Investment Center).

По мнению автора, на фоне того как "Авраамовы соглашения" и формат Израиль-Индия-США-ОАЭ (I2U2) переопределяют модели взаимодействия на Ближнем Востоке, углубление связей Азербайджана с ОАЭ и Израилем свидетельствует о тихом, но значимом расширении формирующейся геополитической архитектуры. Эта динамика способна изменить региональную политику, а американские энергетические компании могли бы извлечь выгоду из более активного участия в новых договоренностях, если для этого будет открыт путь.

От двусторонних энергетических сделок к региональному узлу

В статье подчеркивается, что на протяжении десятилетий Южный Кавказ ассоциировался с застоявшимися конфликтами. После войны в Карабахе в 2020 году, решающей победы Азербайджана в 2023 году и последующих дипломатических сдвигов, в том числе при посредничестве Белого дома, Баку получил возможность активнее выстраивать диверсифицированные партнерства за пределами ближайшего окружения.

"На прошлой неделе XRG - международное инвестиционное подразделение ADNOC - подписало соглашение о покупке определенной части неконтролирующей доли Министерства экономики в ЗАО "Южный газовый коридор" в ходе визита Президента Ильхама Алиева в ОАЭ. Эта сделка напрямую вовлекает Эмираты в один из ключевых маршрутов поставок газа в Европу вне России. Она опирается на уже существующую историю сотрудничества между ADNOC и SOCAR, включая проекты в сфере возобновляемой энергетики с участием компании Masdar.

Традиционно внешняя политика Азербайджана строилась вокруг экспорта нефти и газа. Однако за последнее десятилетие Баку взял курс на стратегическую диверсификацию, развивая сотрудничество с партнерами из стран Персидского залива - прежде всего с ОАЭ - как в углеводородной сфере, так и в чистой энергетике. В конце 2023 года ADNOC и SOCAR подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области низкоуглеродных технологий. Оно дополняет участие ADNOC в проекте месторождения Абшерон в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также долю компании в Masdar.

В более широком смысле это сотрудничество отражает переход от простой добычи ресурсов к полному участию во всей цепочке создания энергетической стоимости. Солнечная электростанция в Гарадаге, реализованная Masdar и SOCAR, стала одной из крупнейших в регионе. Дополнительные соглашения охватывают солнечную и ветровую энергетику, включая морскую, а также развитие "зеленого" водорода", - пишет Хилл.

Он подчеркнул, что центральное место в сотрудничестве Азербайджана и ОАЭ занимает Южный газовый коридор - система трубопроводов протяженностью около 3500 км, поставляющая порядка 26 млрд кубометров каспийского газа в год на рынки Турции и Европы.

"Сегодня Азербайджан экспортирует в Европу около 12 млрд кубометров газа и намерен увеличить этот показатель до 20 млрд к 2030 году.

Эти планы были подтверждены 4 февраля, когда первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на Евразийской неделе ОЭСР 2026 подчеркнул, что расширение международного энергетического сотрудничества является ключевым фактором роста.

Данное партнерство носит не только коммерческий характер. Для Азербайджана и ОАЭ энергетика становится геополитическим инструментом, связывающим стратегически важное кавказское государство с одной из ключевых держав Персидского залива и меняющим конфигурацию регионального влияния", - повествуется в статье.

Связь с более широкими мирными форматами: "Авраамовы соглашения" и I2U2

Хилл считает, что "Авраамовы соглашения", заключенные при посредничестве США в период первого президентского срока Дональда Трампа, стали поворотным моментом в ближневосточной дипломатии, нормализовав отношения Израиля с рядом арабских государств, включая ОАЭ и Бахрейн. Они открыли путь к расширению торговли, туризма, технологического и стратегического сотрудничества.

"На этой основе в 2021 году был оформлен формат I2U2 - Индия, Израиль, США и ОАЭ, нацеленный на координацию инициатив в сфере энергетики, продовольственной и водной безопасности, транспорта и технологий. В отличие от классических военно-политических альянсов, I2U2 делает акцент на экономике и инфраструктуре, мобилизуя частный капитал для углубления региональной интеграции. При этом очевидны и геополитические последствия, включая укрепление связей Израиля и ОАЭ и усиление роли Индии на Ближнем Востоке на фоне растущей дипломатической активности Китая.

Рост спроса Китая на арабскую нефть на фоне увеличения американского экспорта энергоносителей вызывает в Вашингтоне опасения, что Пекин сможет трансформировать энергетическую зависимость в политическое влияние. Именно эти опасения подталкивают I2U2 к расширению сотрудничества.

Хотя Азербайджан не является формальным участником I2U2, его углубляющиеся связи с ОАЭ и Израилем фактически интегрируют Баку в эту формирующуюся архитектуру. Долгосрочные отношения Азербайджана с Израилем, основанные на энергетическом и оборонном сотрудничестве и общем недоверии к иранской теократии, служат ярким примером. Баку обеспечивает значительную часть потребностей Израиля в топливе и владеет долей в газовом месторождении "Тамар".

В совокупности это формирует неформальный, но стратегически значимый треугольник ОАЭ-Азербайджан-Израиль, укрепляющий связи между Кавказом и Ближним Востоком. Однако участие американских компаний ограничено действием устаревших законодательных норм", - подчеркивается в материале.

Раздел 907: пережиток старой геополитики

Замдиректор отмечает, что несмотря на новые реалии, некоторые элементы политики США в отношении Азербайджана по-прежнему основаны на логике начала 1990-х годов. Раздел 907 Закона о поддержке свободы ограничивает оказание помощи Азербайджану - мера, появившаяся под влиянием армянского лобби после карабахского конфликта.

"Сегодня многие эксперты считают, что эта норма утратила актуальность и препятствует развитию американо-азербайджанского сотрудничества, в том числе в энергетике и сфере безопасности. Современные реалии, включая возобновление торговли и транзита, свидетельствуют о новом этапе региональной открытости.

Отмена Раздела 907 позволила бы американским компаниям активнее участвовать в ключевых энергетических проектах и укрепить влияние США в регионе, где усиливается конкуренция с Китаем и Россией", - пишет Хилл.

Треугольник ОАЭ-Азербайджан-Израиль как стратегическая конвергенция

В заключение автор подчеркнул, что формирующиеся отношения между Азербайджаном, ОАЭ и Израилем выходят за рамки параллельных двусторонних связей.

"Это зарождающийся треугольник сотрудничества с реальной стратегической глубиной, охватывающий энергетику, инфраструктуру, оборону и дипломатию.

По мере углубления этих связей и развития форматов вроде "Авраамовы соглашения" и I2U2 перед политиками, прежде всего в Вашингтоне, стоит выбор: модернизировать устаревшие подходы или рисковать утратой позиций в регионе, где энергетическая дипломатия становится ключевым инструментом влияния", - заключил Уэсли Хилл.