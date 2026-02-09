В Баку представят вечер классической музыки "В тени Баха"

12 февраля в 19:00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится музыкальный вечер "В тени Баха" для истинных ценителей классики. Концерт пройдет под управлением дирижёра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, передает Day.Az.

В концерте в качестве солистов выступят известные и талантливые исполнители на духовых инструментах - Ирина Бысова (фагот) и Алим Садыхов (гобой). В их исполнении изысканный, утончённый стиль эпохи барокко будет представлен в органичном единстве с современным музыкальным мышлением.

В программе прозвучат: И. К. Бах- Симфония № 2 ми-бемоль мажор, А. Марчелло - Концерт для гобоя с оркестром ре минор, И. К. Бах - Концерт для фагота с оркестром ми-бемоль мажор, Э. Вила-Лобос - "Бразильская бахиана" № 4, А. Пярт - коллаж на тему "B-A-C-H" и П. Васкс - Кантабиле.

Музыкальный вечер "В тени Баха", праздник погружения в магию великой музыки, сотканной из волшебства скрипок, контрабасов, флейт и черных значков партитуры, обещает стать ярким, запоминающимся событием музыкальной жизни, дарящим вдохновение и яркие эмоции.

