https://news.day.az/world/1814663.html В России временно закрылись три аэропорта В ночь на 8 февраля временно приостановили работу трех российских аэропортов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале. Отмечается, что ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Волгограда, Геленджика и Краснодара. Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов.
