Самые высокие здания Баку - ФОТО
В последние годы Баку стремительно меняет свой облик. Современные небоскребы стали неотъемлемой частью городской панорамы, символизируя развитие и амбиции столицы.
Day.Az со ссылкой на Milli.Az представляет подборку самых высоких зданий Баку, которые формируют новый силуэт города:
Центр Гейдара Алиева - 74 метра
İSR Plaza - 82 метра
"Dəmirçi Plaza" - 107 метров
Port Baku - Южная башня - 120 метров
The-Ritz-Carlton Baku - 130 метров
Cresent Hotel - 166 метров
Port Baku - Северная башня - 167 метров
Здание министерства экономики - 168 метров
Flame Towers - 182 метров
Socar Tower - 196 метров
Baku Tower - 276 метров
Телебашня - 310 метров
