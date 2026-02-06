Самые высокие здания Баку

В последние годы Баку стремительно меняет свой облик. Современные небоскребы стали неотъемлемой частью городской панорамы, символизируя развитие и амбиции столицы.

Day.Az со ссылкой на Milli.Az представляет подборку самых высоких зданий Баку, которые формируют новый силуэт города:

Центр Гейдара Алиева - 74 метра

İSR Plaza - 82 метра

"Dəmirçi Plaza" - 107 метров

Port Baku - Южная башня - 120 метров

The-Ritz-Carlton Baku - 130 метров

Cresent Hotel - 166 метров

Port Baku - Северная башня - 167 метров

Здание министерства экономики - 168 метров

Flame Towers - 182 метров

Socar Tower - 196 метров

Baku Tower - 276 метров

Телебашня - 310 метров