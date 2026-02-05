https://news.day.az/society/1814131.html В Азербайджане женщина и трое ее детей отравились угарным газом В Мингячевире женщина и трое ее детей отравились угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в одной из квартир, расположенных на проспекте Гейдара Алиева. 38-летняя Нубар Юсифова, её дети - 16-летняя Д. Юсифли, 12-летняя Н. Юсифли и 10-летний Э.
В Мингячевире женщина и трое ее детей отравились угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в одной из квартир, расположенных на проспекте Гейдара Алиева.
38-летняя Нубар Юсифова, её дети - 16-летняя Д. Юсифли, 12-летняя Н. Юсифли и 10-летний Э. Юсифли были доставлены в городскую центральную больницу с диагнозом отравление угарным газом.
После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
