По этому ж/д направлению увеличивается количество рейсов

В целях удовлетворения возросшего пассажирского спроса назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 7 и 8 февраля.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).

Отмечается, что по этим направлениям можно ежедневно путешествовать и по маршруту Баку-Газах-Баку.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или в мобильном приложении "ADY Mobile".