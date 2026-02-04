https://news.day.az/society/1813944.html По этому ж/д направлению увеличивается количество рейсов - ДАТЫ В целях удовлетворения возросшего пассажирского спроса назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 7 и 8 февраля. Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY). Отмечается, что по этим направлениям можно ежедневно путешествовать и по маршруту Баку-Газах-Баку.
По этому ж/д направлению увеличивается количество рейсов - ДАТЫ
В целях удовлетворения возросшего пассажирского спроса назначены дополнительные рейсы поездов по маршруту Баку-Агстафа-Баку на 7 и 8 февраля.
Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY).
Отмечается, что по этим направлениям можно ежедневно путешествовать и по маршруту Баку-Газах-Баку.
Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY или в мобильном приложении "ADY Mobile".
