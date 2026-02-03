Ламин Ямаль заявил о желании провести всю карьеру в «Барселоне»

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль заявил о намерении провести всю профессиональную карьеру в каталонском клубе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mundo Deportivo, 18-летний футболист сделал это заявление на гала-вечере, посвященном 120-летию издания, который прошел в Барселоне. "Надеюсь, смогу остаться здесь на всю жизнь и буду наслаждаться каждым днем - в лучшем клубе и в лучшем городе мира", - сказал Ямаль.

Футболист также отметил, что команда нацелена на борьбу за трофеи в текущем сезоне. "Мы боремся за выход в полуфинал Кубка Испании - это титул, который мы должны выиграть", - добавил Ямаль.