Минобороны предупредило население

В Пирекешкюле и Агдере в период с 2 по 6 февраля будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации и непригодные к использованию с соблюдением всех требований безопасности.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что процесс уничтожения будет проводиться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.

"В связи со звуками взрывов призываем население не поддаваться панике и подчеркиваем, что поводов для беспокойства нет", - говорится в сообщении.