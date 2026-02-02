https://news.day.az/society/1813487.html Минобороны предупредило население В Пирекешкюле и Агдере в период с 2 по 6 февраля будут уничтожены боеприпасы с истекшим сроком эксплуатации и непригодные к использованию с соблюдением всех требований безопасности. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
