В Баку проходит XI Форум азербайджанской молодежи - ФОТО
2 февраля в Баку проходит XI Форум азербайджанской молодежи, организованный Министерством молодежи и спорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала министр молодежи и спорта Фарид Гаибов зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики по случаю Дня молодежи Азербайджана.
На мероприятии состоится вручение представителям молодежи президентских премий в соответствии с Распоряжением, подписанным главой государства 30 января.
