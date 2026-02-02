2 февраля в Баку проходит XI Форум азербайджанской молодежи, организованный Министерством молодежи и спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала министр молодежи и спорта Фарид Гаибов зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики по случаю Дня молодежи Азербайджана.

На мероприятии состоится вручение представителям молодежи президентских премий в соответствии с Распоряжением, подписанным главой государства 30 января.