В Баку в ресторане произошел пожар
В Наримановском районе Баку произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на кухне двухэтажного ресторана общей площадью 130 м² в этом загорелись фритюрница и вентиляционная установка. Остальная часть кухни и ресторана были защищены от огня.
Пожар потушен пожарными расчетами.
