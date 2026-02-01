https://news.day.az/society/1813267.html

В Баку в ресторане произошел пожар

В Наримановском районе Баку произошел пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, на кухне двухэтажного ресторана общей площадью 130 м² в этом загорелись фритюрница и вентиляционная установка. Остальная часть кухни и ресторана были защищены от огня. Пожар потушен пожарными расчетами.