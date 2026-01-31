Раскрыта новая PlayStation

Корпорация Sony представит новую версию консоли PlayStation Portal. Об этом заявил известный инсайдер под ником KeplerL2 в ветке на специализированном форуме NeoGAF, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор сообщил, что в Sony оказались довольны успехами компактной приставки. Выпущенный в 2023 году девайс не является полноценным игровым устройством - он предназначен для стриминга видеоигр с консоли PlayStation 5. KeplerL2 полагает, что новая версия получит OLED-дисплей.

Инсайдер заметил, что Sony хочет закрепить успешный результат. При этом компания никогда не раскрывала данных о продажах аппарата. KeplerL2 также не стал сообщать точные сроки выхода гаджета, заметив, что консоль появится в 2026 году.

Оригинальная версия PlayStation Portal вышла в Японии в ноябре 2023 года. На мировом рынке она появилась в 2024 году. Стоимость девайса в США составляет 199 долларов.