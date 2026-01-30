Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей молодежи

Присуждены Президентские премии для молодежи за 2026 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"На основании предложения Экспертной комиссии по отбору кандидатов на Президентскую премию для молодежи и руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Предоставить Президентские премии для молодежи на 2026 год следующим лицам, особо отличившимся в сферах науки, образования, культуры, молодежной политики и работы с молодежью, общественной и социально направленной деятельности, в области инноваций и предпринимательства:

Агададашеву Сархану Абульфат оглу

Агаеву Шахмару Зохраб оглу

Гасановой Эльмине Гахраман гызы

Гасановой Лейле Эльчин гызы

Исмаиллы Айнур Тельман гызы

Исмаилову Махмуду Азер оглу

Лейсановой Гаджиевой Гюльбагде Сейфел гызы

Мамедовой Ламие Фамиль гызы

Новрузову Самеду Абульгасым оглу

Тагизаде Махиру Тахир оглу", - говорится в распоряжении.