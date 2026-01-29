На бакинской дороге восстановлен прежний скоростной режим

В связи с дождливой погодой ранее сниженный до 20 км/ч скоростной режим на отдельных полосах дороги Зыхский круг - Аэропорт в Баку был восстановлен и возвращен к прежнему уровню.

Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

Ранее мы сообщали о снижении скоростного режима на этой дороге.