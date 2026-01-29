https://news.day.az/society/1812767.html На бакинской дороге восстановлен прежний скоростной режим В связи с дождливой погодой ранее сниженный до 20 км/ч скоростной режим на отдельных полосах дороги Зыхский круг - Аэропорт в Баку был восстановлен и возвращен к прежнему уровню. Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
На бакинской дороге восстановлен прежний скоростной режим
В связи с дождливой погодой ранее сниженный до 20 км/ч скоростной режим на отдельных полосах дороги Зыхский круг - Аэропорт в Баку был восстановлен и возвращен к прежнему уровню.
Об этом сообщили Day.Az в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.
Ранее мы сообщали о снижении скоростного режима на этой дороге.
