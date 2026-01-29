Начато строительство линии электропередачи между основной частью Азербайджана и Нахчываном

С целью подключения Нахчыванской Автономной Республики к основной энергосистеме страны, а также формирования международного энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа начато строительство линии "Зангезур".

Как сообщили Day.Az в ОАО "АзерЭнержи".

Отмечается, что по поручению главы государства компанией "АзерЭнержи" ведется строительство высоковольтной линии электропередачи напряжением 330 киловольт, протяженностью 74 км от Джабраила до Агбенда и параллельно - 105 км от Нахчывана до границы Ордубада. Линия будет двухцепной и рассчитанной на пропускную способность до 1000 мегаватт.

Трасса линии проходит вдоль реки Араз, а на ряде участков - через горные и скалистые массивы. Работы выполняются "АзерЭнержи" в крайне сложных рельефных и тяжёлых климатических условиях.

На следующем этапе проекта предусмотрено строительство дополнительной линии электропередачи протяжённостью 44 км через Зангезурский коридор, которая в дальнейшем будет соединена с линиями в направлениях Агбенд и Ордубад. Одновременно в городе Нахчыван будет построена новая подстанция напряжением 330 кВ. Для этих целей уже выделен земельный участок площадью 49 гектаров и начаты мобилизационные работы.

В рамках продолжения проекта энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа планируется реализация еще одного стратегического этапа. Так, предусмотрено строительство линии электропередачи напряжением 400 кВ протяженностью 230 км от Нахчывана до Турции, а также впервые в истории страны - возведение преобразовательной подстанции класса напряжения 400 кВ.

Данный проект имеет стратегическое значение с точки зрения полной интеграции Нахчыванской Автономной Республики в единую энергосистему страны, устранения зависимости автономной республики от зарубежных государств в вопросах регулирования частоты, а также создания возможностей выхода на европейские энергетические рынки. Проект оценивается как один из крупнейших энергетических проектов в истории Азербайджана.