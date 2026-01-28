https://news.day.az/society/1812376.html В Шамкире столкнулись два автомобиля - есть погибший В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az, автомобиль марки "ВАЗ-2110" под управлением Вусала Зохраб оглу Рустамли столкнулся с автомобилем марки "Mitsubishi", за рулем которого находился Орхан Гошгар оглу Гусейнов.
В результате аварии В.Рустамли скончался от полученных травм, а его малолетний сын - Адам Рустамли, 2020 года рождения, получил телесные повреждения различной степени тяжести.
По данному факту в Шамкирском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 Уголовного кодекса, ведется расследование.
