В последнее время в Азербайджане значительно участились случаи отравления угарным газом. Особенно в осенне-зимний период эти трагедии приводят к гибели десятков людей. Согласно официальным данным, в прошлом году по стране были зафиксированы сотни случаев отравления угарным газом, десятки из которых закончились летальным исходом. С начала текущего года аналогичные происшествия продолжаются, что свидетельствует о том, насколько актуальной и опасной остается эта проблема.

Почему происходят случаи отравления?

Эксперт по вопросам безопасности Эльмар Нуралиев в комментарии для Day.Az отметил, что при использовании газовых приборов в быту вопросы безопасности должны находиться на первом месте:

"Эксплуатация газа без учета его физико-химических свойств и без соблюдения правил безопасности может привести как к пожарам и взрывам, так и к отравлению угарным газом. Поэтому крайне важно использовать газовые приборы исключительно в безопасном режиме и в соответствии с установленными нормативами".

Эксперт подчеркнул, что в каждом помещении, где используются газовые приборы, обязательно должна быть система вентиляции.

"При отсутствии вентиляции, притока воздуха и нормального воздухообмена процесс горения нарушается, в результате чего образуется угарный газ. Дымоход должен соответствовать стандартам и находиться в исправном состоянии - важно не только его наличие, но и реальная тяга. Неисправный или несоответствующий нормам дымоход напрямую негативно влияет на процесс горения. Установка детекторов угарного газа также имеет особое значение. Эти устройства подают звуковой сигнал при достижении опасного уровня концентрации угарного газа, своевременно предупреждая людей и помогая предотвратить трагедию".

Что необходимо делать для предотвращения отравлений угарным газом?

Нуралиев отметил, что угарный газ является продуктом неполного сгорания, а сам процесс горения нарушается в условиях нехватки кислорода:

"При отсутствии циркуляции воздуха, неработающей вентиляции и дымоходе либо их несоответствии стандартам угарный газ быстро накапливается и представляет серьезную угрозу для жизни человека. Поэтому граждане не должны относиться к этой проблеме легкомысленно и обязаны строго соблюдать правила безопасности при использовании газовых приборов".

Эксперт также сообщил, что большая часть случаев отравления происходит в ванных комнатах.

"Это не случайно. С точки зрения безопасности установка газовых приборов в ванных помещениях не рекомендуется. Однако если такие приборы имеются, в этих помещениях обязательно должны быть обеспечены вентиляция, приток воздуха, воздухообмен, а в нижней части двери - зазор для циркуляции воздуха. Объем помещения, где установлен газовый прибор, должен быть не менее 7,5 кубических метров, а высота - не менее 2,2 метра. Дымоход должен быть исправным, а в комнате обязательно должен быть установлен детектор угарного газа. При соблюдении этих требований риски, связанные с отравлением угарным газом, существенно снижаются".