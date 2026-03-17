В Товузе и Геранбое с участием волонтеров IDEA посажено более 2000 деревьев

В ходе массовой кампании по посадке деревьев "Зеленый марафон", реализуемой по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в Товузском и Геранбойском районах организованы очередные акции в рамках весеннего сезона 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, при участии волонтеров Общественного объединения IDEA в Товузском и Геранбойском районах в общей сложности было посажено более 2000 деревьев. Среди посаженных деревьев - аризонский кипарис, липа, дуб, ясень, эльдарская сосна и вечнозеленый кипарис.

Отметим, что главная цель "Общереспубликанского марафона озеленения" ("Зеленый марафон"), организованного совместно Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов, заключается в расширении зеленых зон, популяризации традиции посадки деревьев, содействии охране окружающей среды, обогащении биоразнообразия, в частности флоры нашей страны, и в повышении осведомленности о защите зеленых насаждений.

В рамках "Зеленого марафона" в ходе акций по посадке деревьев, охватывающих осенний сезон прошлого года и весенний сезон 2026 года, по всей стране планируется высадить в общей сложности около двух миллионов деревьев.