В Зардабе автомобиль упал в канал, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО
В Зардабе произошло дорожно-транспортное происшествие с жертвами и пострадавшими.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент случился на территории села Альвенд. Автомобиль марки "Hyundai Santa Fe" потерял управление и опрокинулся в водный канал.
В результате ДТП погибли двое: Расим Насибов и Пакет Насибова. Еще четыре человека получили травмы: Видади Насибов, Векил Абышов, Рамиля Бахышова и Умуд Муталлимов.
По факту происшествия проводится расследование.
