В Турции задержаны 64 подозреваемых в связях с FETÖ

В 32 провинциях Турции проведена очередная операция против организации FETÖ.

Как сообщает Day.Az, задержаны 64 человека, подозреваемые в поддержке предполагаемых лидеров движения, финансировании связанных с ним благотворительных организаций и распространении пропаганды FETÖ через социальные сети.

По информации МВД Турции, некоторые из задержанных также пытались выехать за границу. На данный момент 41 человек арестован, в отношении 4 применены меры судебного контроля, расследование по остальным продолжается.