Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 10 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 % ночью и 50-55 % днем.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно ясная погода. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем - 23-28° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 15-20°, местами до 25° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az