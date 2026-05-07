Германии предрекли развал

Германию ожидает развал государства в экономическом и в социальном плане.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер в беседе с телеканалом ZDF, передает Day.Az.

"Для меня ясно как день, что если все продолжится как раньше, то наша страна развалится - и в экономическом плане, и как государство всеобщего благосостояния", - поделился он.

Экс-министр отметил, что Германия должна улучшить свою конкурентоспособность в условиях современного мирового рынка и догнать другие страны.