В Женеве открылась международная художественная выставка MAMA «Мать-природа»

6 мая в отделении ООН в Женеве был представлен международный художественный проект MAMA "Мать-природа".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии выставки приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, генеральный директор офиса ООН в Женеве Татьяна Валовая, официальные лица отделения ООН в Женеве и других международных организаций, представители местной общественности и любители искусства.

Церемония открытия выставки, организованной совместно Фондом Гейдара Алиева, Общественным объединением IDEA и постоянным представительством Азербайджана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, состоялась в одном из самых знаковых мест Дворца Наций - величественном зале приемов (Salle des Pas Perdus), который имеет высокое символическое значение для глобального диалога.

Выступивший Постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, посол Галиб Исрафилов отметил, что проект MAMA "Мать-природа" - это международная художественная инициатива, исследующая глубокие связи между искусством и человечеством. Эта инициатива объединяет художников из различных культурных сред и отражает актуальность экологических вызовов современности.

Была выражена благодарность автору идеи проекта Лейле Алиевой за организацию выставки в отделении ООН в Женеве. Подчеркивалось, что выставка, помимо эстетического удовольствия, внушает зрителям необходимость более внимательного и заботливого отношения к Матери-природе.

Генеральный директор офиса ООН в Женеве Татьяна Валовая выразила признательность Фонду Гейдара Алиева, Центру Гейдара Алиева, Общественному объединению IDEA и постоянному представительству Азербайджана при ООН за вклад в организацию выставки. Она отметила, что эта выставка носит особый и самобытный характер, так как повествует о единстве человека, человечества и природы.

Т. Валовая также подчеркнула, что темы, составляющие суть выставки, входят в число приоритетов ООН. Представляя приоритеты на 2026 год, генеральный секретарь Антониу Гутерриш отметил, что одним из основных направлений является именно охрана окружающей среды и природы. Отмечалось, что когда речь идет об устойчивом развитии и обсуждении целей ООН на будущие годы, жизнь в гармонии с природой приобретает особое значение. Повышение общественной осведомленности по этой теме крайне важно, и трудно представить лучший инструмент для этого, чем искусство.

Отметив, что впервые она ознакомилась с этой выставкой в 2024 году в Баку, генеральный директор выразила удовлетворение тем, что сегодня экспозиция представлена в Женеве.

Впервые проект был представлен в 2024 году в Баку, в Центре Гейдара Алиева, в рамках климатической конференции COP29. Позже он демонстрировался в таких городах, как Манама, Рим, Лондон, Тбилиси, Берлин и Тирана, превратившись в международную передвижную платформу. За это время более 50 художников из 28 стран внесли свой вклад в глобальную дискуссию о будущем нашей планеты.

Презентация, прошедшая во Дворце Наций, имеет особое символическое значение. Выставка, организованная в центре дипломатии и международного сотрудничества, подчеркивает важность осознания экологической ответственности не только в политической, но и плоскости культурного и общественного мышления.

Произведения, представленные в зале приемов Дворца Наций, изображают природу как живое и постоянно развивающееся существо. Такой подход призывает к переосмыслению роли человека в планетарной экосистеме и формированию более чуткого отношения к современным экологическим проблемам.

Таким образом, выставка MAMA "Мать-природа" выступает как важная международная платформа в Женеве, где пересекаются искусство, дипломатия и экологическое сознание.