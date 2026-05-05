В Азербайджане выросло число получающих пенсии на льготных условиях

В апреле 2026 года число получателей трудовой пенсии на льготных условиях составило 151 976 человек.

Как сообщает Day.Az, об этом заявили в Государственном фонде социальной защиты.

По данным фонда, из них 114 956 человек получают пенсию по возрасту, 13 902 - по инвалидности, 23 118 - по случаю потери кормильца.

Отметим, что в марте 2026 года число получателей такой пенсии составляло 151 628 человек: 114 713 - по возрасту, 13 987 - по инвалидности, 22 928 - по случаю потери кормильца.