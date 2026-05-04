Президент Ильхам Алиев: И Армения, и Азербайджан уже получили реальные выгоды от мира

И Армения, и Азербайджан уже получили реальные выгоды от мира. Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая по видеосвязи на VIII саммите "Европейского политического сообщества", проходящем в Ереване. Новость обновляется