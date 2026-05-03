США отправили третий стратегический беспилотник в Иорданию

США усилили свою разведывательную группировку на Ближнем Востоке. На авиабазу Аль-Хусейн в Иордании был переброшен третий стратегический беспилотник - MQ-4C Triton, один из самых дорогих в мире. Об этом 2 мая сообщил портал Itamilradar, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Беспилотник прибыл с сицилийской базы Сигонелла. Это был последний из постоянно базировавшихся там дронов данного типа.

По информации портала, размещение беспилотников на передовой базе в Иордании позволяет значительно сократить время подлета к ключевым районам наблюдения - Персидскому заливу и Ормузскому проливу. Это, в свою очередь, даст возможность дрону дольше находиться в заданном районе и вести более продолжительную разведку оперативной обстановки.