США выведут около 5000 военнослужащих из Германии

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился о выводе 5 тыс. американских военнослужащих из Германии. Об этом говорится в заявлении помощника военного министра США по связям с общественностью Шона Парнелла, предоставленном ТАСС пресс-службой Пентагона, передает Day.Az.

"Военный министр распорядился вывести из Германии приблизительно 5 тыс. военнослужащих. Это решение принято по итогам тщательной оценки расстановки [американских] сил в Европе, с учетом требований театра [военных действий] и обстановки на местах. Мы ожидаем, что вывод войск будет завершен в течение следующих 6-12 месяцев", - говорится в тексте.

Как заявил 29 апреля американский президент Дональд Трамп, США рассматривают возможность сократить свой дислоцированный на территории Германии воинский контингент и вскоре примут решение на этот счет. Отвечая 30 апреля на вопросы журналистов, глава Белого дома допустил, что США могут сократить численность своих войск не только в ФРГ, но и в Италии и Испании.