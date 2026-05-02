Xiaomi представила геймерскую мышь с флагманским сенсором PixArt

Компания Xiaomi представила новую игровую мышь Gaming Mouse 2, ориентированную на профессиональных игроков. Устройство, как пишет GizmoChina, было анонсировано в соцсетях бренда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно опубликованной информации, мышь оснастят новым флагманским сенсором от PixArt, однако конкретная модель пока не раскрывается. Также устройство получит высокопроизводительный контроллер для обработки ввода.

Компания делает упор на надежность и точность устройства, подчеркивая, что именно эти характеристики играют ключевую роль в соревновательных играх. Полные технические характеристики, стоимость и дата выхода пока не объявлены, однако ожидается, что подробности будут раскрыты ближе к релизу.

"Точность - залог успеха. Стабильность - залог победы", - такой слоган содержится на опубликованных рекламных материалах Gaming Mouse 2.

Предполагается, что Gaming Mouse 2 станет развитием предыдущей модели Xiaomi Mouse X1, представленной в 2024 году, которая отличалась легким корпусом, высокоточным сенсором и поддержкой высокой частоты опроса.