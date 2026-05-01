Полуфинал ЛЕ: "Ноттингем Форест" победил "Астон Виллу", "Брага" обыграла "Фрайбург"

"Ноттингем Форест" на своем поле обыграл "Астон Виллу" в первом матче полуфинала Лиги Европы - 1:0.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, единственный гол на 71-й минуте встречи забил нападающий хозяев Крис Вуд с пенальти.

Следующий матч между командами состоится 7 мая в Бирмингеме.

В параллельном матче "Брага" на своем поле обыграла "Фрайбург" - 2:1.

Счет на 8-й минуте открыл полузащитник хозяев Демир Тыкназ. На 16-й минуте ответный гол забил хавбек гостей Винченцо Грифо.

Победный гол на счету полузащитника португальского Марио Доргелеса (90+2-я минута).

Следующий матч между командами состоится 7 мая во Фрайбурге.