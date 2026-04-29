Стал известен соперник Рафаэля Физиева на турнире UFC в Баку - ФОТО Стал известен соперник азербайджанского бойца Рафаэля Физиева на турнире UFC в Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, Физиев проведет бой против мексиканца Мануэля Торреса. Поединок планируется провести 27 июня на Национальной арене гимнастики.
Отмечается, что в ближайшее время организация должна официально объявить о данном противостоянии.
